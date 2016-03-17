وزير الاتصالات يفتتح سنترال سموحة بسعة 62000 خط بالإسكندرية

افتتح ياسر القاضى وزير الاتصالات، منذ قليل، سنترال سموحة ومركز خدمة العملاء الملحق به، وذلك بسعة إجمالية 62000 خط، مشيرا إلى أنه تم إحلال نحو 36% من إجمالى شبكة السنترال الرئيسية بالألياف الضوئية، ومن المخطط الانتهاء من عمليات التحديث خلال عامين، كما تم الانتهاء من أكثر من نصف الشبكة الثانوية.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه من المخطط الانتهاء من مراحل الصيانة بالكامل نهاية مايو القادم، وذلك فى إطار الخطة القومية التى تنفذها المصرية للاتصالات لتحديث وتطوير البنية الأساسية والتحتية لشبكات السنترالات بالجمهورية والبالغ عددها 1600 سنترال.

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