جامعة كفر الشيخ تستضيف الندوة العلمية الثامنة عشر" التربية وأزمة العقل العربى"

نظمت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ اليوم، ندوة علمية تحت عنوان "التربية وأزمة العقل العربي" تحت رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس الجامعة.

وقال القمرى فى بيان اليوم، إن أزمة العقل العربي هي أهم التحديات التي تواجة الأمة العربية وأدت هذه الأزمة إلي تدهور إقتصادي وإجتماعي وأمني بالبلدان العربية.

وأضاف القمرى، أن السبب هو التعليم الذي يعتمد علي الحفظ والتلقين، وأن الخروج من هذه الأزمة تبدأ من كليات التربية، لأن دورها كبير في إعداد المعلم المؤهل لسوق العمل من خلال إكسابة مهارات مهنية تتوافق مع متطلبات تعليم بمواصفات جودة عالمية.

وأشار القمرى إلي أهمية تطوير المناهج وطرق التدريس لتساهم في بناء شخصية وسطية قادرة علي البناء بالأبداع والأبتكار، وقادرة علي حل المشاكل المزمنة بطرق غير نمطية أي الهدف تعليم يساهم في تشكيل وبناء عقول الأمة بدلا من تعليم للحصول علي شهادات تفتقد الصدقية والمصداقية، وطالب بالأستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن وخصوصا التجربة اليابانية.