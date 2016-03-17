محافظ أسوان يتفقد أعمال «مدرستي جميلة» لتنظيف وتجميل المدارس‎

تفقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أعمال حملة “مدرستي جميلة”، التي اطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان.

وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل رفع مستوى النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة بالشكل الحضاري المطلوب بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية بمصر.

رافق المحافظ في جولته التفقدية شاذلي محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان والمهندسة سعاد كرمي مدير عام البيئة بأسوان.

وقد أشاد “حجازي”، بالجهود التي يقوم بها أبنائنا الطلاب بمختلف المدارس للمساهمة والمشاركة بفعالية في تنظيف مدارسهم ورفع القمامة من الشوارع المحيطة بها من أجل توفير بيئة صحية ومناخ مناسب لتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي، والذي يعطيهم الفرصة للوصول إلى التفوق العلمي المنشود.

> وشدد “حجازي”، على مسئولي الوحدات المحلية بضرورة زيادة معدات النظافة لرفع تجمعات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسة والفرعية أولًا بأول مع التركيز على رفع تراكمات الأتربة على الأرصفة وأسفل المباني السكنية، والتي تعمل على تشوية المنظر الجمالي العام بهذه الشوارع.

ووجه محافظ أسوان، مسئولي التربية والتعليم بدراسة تنظيم مسابقات دورية لأنظف مدرسة وأنظف شارع من أجل تحفيز الطلاب للمشاركة فى نظافة مدارسهم وتزينها وتجميلها بالشكل المطلوب، مع دارسة تنظيم معسكرات طلابية شهرية على مدار العام الدارسي، وخلال فترات الأجازات الصيفية من أجل الحفاظ على البيئة نظفية وخالية من التلوث.

ومن جانبه أكد شاذلي محمود بأن حملة “مدرستي جميلة”، يتم تنفيذها بالتوالي بين جميع المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل رفع كافة أنواع القمامة والمخلفات من المدارس والشوارع المحيطة بها وجمعها في أكياس بلاستيكية يتم نقلها بواسطة سيارات القمامة التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة.

مشيرًا بأن الهدف الأساسي من الحملة هو غرس قيم الولاء والإنتماء وتنمية روح الإعتزاز وحب الوطن لدى أبنائنا الطلاب وإكسابهم ثقافة العمل الجماعي والإهتمام بخلق بيئة نظيفة من أجل الحفاظ على صحتهم العامة.