قائد الوحدات الخاصة القبرصي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، قائد الوحدات الخاصة القبرصي والوفد العسكري المرافق له، حسبما أفاد مراسل أونا.

واستغرقت زيارة كريستوفوروس فوكايدس، قائد الوحدات الخاصة القرصي، والوفد المرافق 3 أيام، التقى خلالها عدد من المسئولين، لبحث دعم التعاون بين مصر وقبرص في المجالات العسكرية .

يذكر أن وزير دفاع جمهورية قبرص، قد قام بزيارة مصر فبراير الماضي.

وبحث خلال زيارته آخر تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما بحث مُختَلِف ملفات التعاون على ضوء بروتوكولات التفاهم الموقعة بين البلدين، للتعاون في مجالات الدفاع والتدريب، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .