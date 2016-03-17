صور.. المتحدث العسكري: تصفية 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بسيناء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، الخميس، تصفية 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة خلال مواجهات مع عناصر إنفاذ القانون بمدينة رفح شمالي سيناء.

وقال سمير، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: “فى إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية .. وأثناء قيام عناصر من الجيش الثانى الميدانى بأعمال المداهمة والتمشيط لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية .. تم رصد 3 عناصر تكفيرية أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بقطاع رفح”.

وأضاف: “على الفور قامت القوات بإطلاق النيران بإتجاه العناصر الإرهابية .. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على أحد العناصر الإرهابية وقد عثر بحوذته على “بندقية آلية – 5 خزنة بندقية آلية مذخرة – 2 قنبلة يدوية F1 – جهاز لاسلكى – شدة فرد”، وتدمير 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية .

وأوضح المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من القضاء على 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النيران بمنطقة “دكان المنيعى “، وتدمير دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية .