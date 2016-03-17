أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. المتحدث العسكري: تصفية 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بسيناء

Google+ Print
العميد محمد سمير المتحدث العسكري

العميد محمد سمير المتحدث العسكري

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، الخميس، تصفية 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة خلال مواجهات مع عناصر إنفاذ القانون بمدينة رفح شمالي سيناء.

وقال سمير، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: “فى إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية .. وأثناء قيام عناصر من الجيش الثانى الميدانى بأعمال المداهمة والتمشيط لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية .. تم رصد 3 عناصر تكفيرية أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بقطاع رفح”.

وأضاف: “على الفور قامت القوات بإطلاق النيران بإتجاه العناصر الإرهابية .. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على أحد العناصر الإرهابية وقد عثر بحوذته على “بندقية آلية – 5 خزنة بندقية آلية مذخرة – 2 قنبلة يدوية F1 – جهاز لاسلكى – شدة فرد”، وتدمير 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية .

وأوضح المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من القضاء على 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النيران بمنطقة “دكان المنيعى “، وتدمير دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية .

10172610_795685933895724_2651848697966789066_n 11937441_795685930562391_8987974940787772376_n 12065833_795685900562394_7644113064662189886_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا