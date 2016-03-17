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صور| عرض صور وأسماء الهاربين من السجون في محطتي رمسيس وسيدي جابر

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صور| عرض صور وأسماء الهاربين من السجون في محطتي رمسيس وسيدي جابر صور| عرض صور وأسماء الهاربين من السجون في محطتي رمسيس وسيدي جابر

وزير النقل

وافق سعد الجيوشي، وزير النقل، على طلب وزارة الداخلية، بعرض صور وأسماء الهاربين من السجون بشاشات العرض بمحطتى رمسيس وسيدي جابر، والصادر ضدهم أحكام نهائية، إعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بشكل تجريبي، على أن يتم تعميم الفكرة بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهدف من ذلك هو مساعدة رجال الشرطة فى القبض على المجرمين الفارين من العدالة على أن يتم عرض صورهم وأسمائهم بشكل مبدئي، ثلاث مرات يومياً لمدة عشرين دقيقة خلال أوقات الذروه.

وأضاف شوشة أن هذه الخدمة تمت الموافقة عليها بالمجان، مساهمة فى تحقيق العدالة التى هى واجب على كل فرد مؤكدًا أن وزارة الداخليه تناشد رواد محطات السكة الحديد، عبر هذا الإعلان للمساهمة فى التعرف على المجرمين والإدلاء بأى معلومات تساعد فى القبض عليهم.

 

 

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