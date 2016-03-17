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ننشر القائمة الكاملة للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

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غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى

غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي قائمة بأسماء الأمهات المثاليات الفائزات على مستوى الجمهورية، والمنتظر أن تعلن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أسمائهن بعد قليل فى مؤتمر صحفى . وجاءت مبروكة يحيى عبد الله من أسوان، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، فيما حصلت خضرة فرج بدوى من كفر الشيخ على لقب الأم المثالية، الثانية على مستوى الجمهورية، وسميحة نصار محمود من شمال سيناء جاءت فى المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية فى قائمة الأم المثالية.

وكانت اللجنة التى شكلتها الوزارة قد انتهت من فحص المتقدمات للمسابقة ممن تم ترشيحهن على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، وتنطبق عليهن الشروط الخاصة بالمسابقة، وتم اختيار عدد منهن للمراكز الأولى. وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الثقافة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة.

 

 

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