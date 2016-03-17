اليوم.. انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من معبد حتشبسوت

تنطلق الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من معبد حتشبسوت بالبر الغربي، اليوم الخميس، بمشاركة أفلام من 50 دولة أفريقية وأوروبية وعربية.

يحضر انطلاق المهرجان وزراء الثقافة بالسودان وساحل العاج ومدغشقر إلى جانب وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، والفنان العالمي داني جلوفر.

وتحل ساحل العاج كضيف شرف المهرجان هذه الدورة بمناسبة مرور خمسين عامًا على بداية السينما بها فيما يتم إهداء الدورة إلي روح الفنان عمر الشريف والناقد المغربي مصطفى المسناوي والمخرج الإيفواري هنري دوبار.

يشارك في المهرجان التي تستمر فعالياته حتي 23 مارس الجاري عدد من السفراء و الشخصيات السينمائية العالمية والأفريقية.

يهدف المهرجان إلى تعزيز العلاقات السياحية والثقافية بين جمهورية مصر العربية وأفريقيا، بالإضافة إلى مساهمته في التعريف بالأعمال السينمائية والبصرية والسمعية المتميزة بمصر ودول أفريقيا.

ويعد المهرجان فرصة جيدة للدعاية والترويج السياحي اللازم لمصر خاصة وأن هذا الحدث يلقي صدي عالميًا موسعًا يمكن من خلاله توجيه رسالة واضحة عن مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية ومدى قدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث الفنية الهامة.

ومن المقرر تكريم العديد من الشخصيات الفنية منهم الفنان الأمريكي داني جلوفر ومن أثيوبيا الفنان هايلي جريما والفنان السنغالي صافي فاي ومن بوركينا فاسو الفنان جاستين كايورية والفنانة الفرنسية أوليفية بارلية والفنانة المصرية منة شلبي والعديد من النجوم المصريين والسينمائيين على المستوى الدولي والمحلي.

> ويحضر المهرجان أكثر من 385 ضيف من ضيوف المهرجان بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.