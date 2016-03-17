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أمير قطر يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

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أمير قطر يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه أمير قطر يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى البلاد ظهر اليوم في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقبال سموه لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي.

كما كان في استقبال صاحب السمو أمير دولة قطر والوفد المرافق له، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة صالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى قطر وسعادة هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.

ويضم الوفد المرافق لأمير قطر كلا من .. الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة غانم بن خليفة الكبيسي رئيس جهاز الأمن وسعادة محمد بن ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري القطري.

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