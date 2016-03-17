ضبط صاحب محل بحوزته 1434 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة فى الأزبكية

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل لبيع عبوات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص لبيع مستحضرات تجميل بنطاق دائرة قسم الأزبكية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والتركيبات المقلدة والمدون علية علامات تجارية لماركات شهيرة، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعيتها.

داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المحل وبحوزته 1434 عبوة مستحضرات تجميل مقلدة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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