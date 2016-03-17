الأمن العام يضبط 23 ألف هارب من أحكام و76 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 76 قطعة سلاح نارى و202 قطعة سلاح أبيض، وضبط 269 قضية " 238 اتجار، 31 تعاطى " وضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 27 متهما ارتكبوا 17 حادث سرقة.

وفحصت الأجهزة 248 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة وتبين إيجابية 57 منهم، ولاحقت الهاربين من الأحكام القضائية وضبطت 23027 هارب من حكم " 208 جناية – 11432 جزئى – 2031 مستأنف - 7409 غرامة ـ 1947 مخالفة".

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