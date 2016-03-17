أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 23 ألف هارب من أحكام و76 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

Google+ Print
الأمن العام يضبط 23 ألف هارب من أحكام و76 قطعة سلاح خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 23 ألف هارب من أحكام و76 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 76 قطعة سلاح نارى و202 قطعة سلاح أبيض، وضبط 269 قضية " 238 اتجار، 31 تعاطى " وضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 27 متهما ارتكبوا 17 حادث سرقة.

وفحصت الأجهزة 248 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة وتبين إيجابية 57 منهم، ولاحقت الهاربين من الأحكام القضائية وضبطت 23027 هارب من حكم " 208 جناية – 11432 جزئى – 2031 مستأنف - 7409 غرامة ـ 1947 مخالفة".


>- الأمن العام يضبط مدفع آربى جى و5 رشاشات و200 بندقية آلية فى حملات موسعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365