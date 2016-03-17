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حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

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حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التعدى على الرقعة الزراعية، وتنفيذ قرارات إزالة صادرة من الإدارة العامة لرى الجيزة، وصرف الجيزة بدائرتى مركز شرطة العياط وكرداسة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات صادرة من الإدارة العامة لصرف الجيزة، لإزالة التعديات على منافع الصرف.

كما تم تنفيذ 17 قرارا صادر من الإدارة العامة لرى الجيزة بإزالة التعديات على منافع الرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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