النيابة تطلب التحريات حول اعتداء تجار على الإعلامية منى عراقى بالعمرانية

طلبت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول تعرض الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "انبتاه" للاعتداء من قبل مجموعة من التجار بمنطقة العمرانية هى وفرق عملها، أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج، والتى تتناول فيها قضية "الغش التجارى"، ومن المقرر أن تستدعى النيابة الإعلامية وفريق عمل البرنامج لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء تصوير الإعلامية منى عراقى إحدى حلقات برنامجها "انتباه" المذاع على فضائية المحور، والتى خصصت موضوعها عن "الغش التجارى" بمنطقة العمرانية، فوجئت بتجار الأخشاب بالمنطقة يتعرضون إليهم ويمنعوهم من التصوير، وحدثت مناوشات بين الطرفين، انتهت بتعدى التجار على الإعلامية وطاقم عملها وتكسير الكاميرات الخاصة بالبرنامج.

- محامى "منى عراقى": سددنا الكفالة لوقف التنفيذ ونطعن على الحكم