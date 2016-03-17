سقوط 5 هاربين من المؤبد فى قضايا قتل ومخدرات بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "محمد.ى" 40سنة عامل بحى المنتزه مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم محـرم بك "قتل"غيابيا بالسجن المؤبد، و"يوسف.ع" 60 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم محـرم بك "قتل" غيابيا بالسجن المؤبد.

وتم ضبط "مصطفى.ع" 24 سنة طباخ مقيم دائرة قسم أول المنتزه المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم أول المنتزه "مخدرات" غيابيا بالسجن 3 سنوات، و"محمد.ا" 31سنة سماك مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات "والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.

ونجح ضباط الوحدة فى ضبط "السيد.م" 30 سنة نقاش مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيا بالسجن المؤبد، و"محمود. ع" 35 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعراض قوة" غيابيا بالحبس لمدة سنتين .

وتم ضبط "حكيم. م" 18 سنة طالب مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "خطف " غيابيا بالسجن لمدة 10سنوات، و"على. ال" 28 سنة حداد مسلح مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيا بالسجن المؤبد.

مباحث تنفيذ الأحكام بالإسكندرية تضبط هاربين من أحكام قضائية