بالصور..المتحدث العسكرى يُعلن مقتل 3 إرهابيين فى مواجهات أمنية برفح

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، أنه فى إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية، وأثناء قيام عناصر من الجيش الثانى الميدانى بأعمال المداهمة والتمشيط لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تم رصد عدد (3) فرد تكفيرى أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بقطاع رفح.

على الفور أطلقت القوات النيران باتجاه العناصر الإرهابية.. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على أحد العناصر الإرهابية، وقد عثر بحوذته على [بندقية آلية - عدد "5" خزنة بندقية آلية مذخرة - عدد "2" قنبلة يدوية F1 - جهاز لاسلكى - شدة فرد]، وتدمير عدد (2) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكرى، أن القوات تمكنت من القضاء على عدد (2) فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، نتيجة لتبادل إطلاق النيران بمنطقة (دكان المنيعى)، وتدمير دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية.

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