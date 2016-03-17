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بالصور.. ننشر القائمة الكاملة للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

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بالصور.. ننشر القائمة الكاملة للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية بالصور.. ننشر القائمة الكاملة للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية
حصل اليوم السابع على أسماء الأمهات المثاليات الفائزات على مستوى الجمهورية، والمنتظر أن تعلن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أسمائهن بعد قليل فى مؤتمر صحفى .

وجاءت مبروكة يحيى عبد الله من أسوان، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، فيما حصلت خضرة فرج بدوى من كفر الشيخ على لقب الأم المثالية، الثانية على مستوى الجمهورية، وسميحة نصار محمود من شمال سيناء جاءت فى المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية فى قائمة الأم المثالية.

وكانت اللجنة التى شكلتها الوزارة قد انتهت من فحص المتقدمات للمسابقة ممن تم ترشيحهن على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، وتنطبق عليهن الشروط الخاصة بالمسابقة، وتم اختيار عدد منهن للمراكز الأولى.

وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الثقافة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة.

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (1)

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (2)

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (3)

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (4)

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (5)

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (6)

الامهات المثاليات ، عيد الام ، اخبار مصر ا (7)


>وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن اليوم أسماء الفائزات بجوائز الأم المثالية

وزيرة التضامن : مؤتمر مع منظمى قمة الإقراض نهاية العام الحالى فى مصر.

وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية غدا

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