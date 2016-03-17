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الشرطة تنقذ طفلة من الموت بعد سقوطها بين قطار المترو والرصيف بمحطة الشهداء

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الشرطة تنقذ طفلة من الموت بعد سقوطها بين قطار المترو والرصيف بمحطة الشهداء الشرطة تنقذ طفلة من الموت بعد سقوطها بين قطار المترو والرصيف بمحطة الشهداء
أنقذ رجال الشرطة طفلة من الموت المحقق، اليوم الخميس، بعدما سقطت بين قطار المترو والرصيف، أثناء نزولها بمحطة مترو الشهداء برفقة والدتها.

تلقى قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة الشهداء، يفيد بسقوط طفلة ما بين أحد قطارات المترو ورصيف المحطة، وتبين أنه أثناء نزول "مشيرة ح. م" ربة منزل من القطار رقم 170 برصيف المحطة وبرفقتها طفلتها تبلغ من العمر نحة سنتين ونصف، سقطت منها الطفلة ما بين الرصيف والقطار نظراً لتدافع جمهور الركاب، وقامت الخدمات الأمنية المعينة بالمحطة برفع الطفلة وإعادتها للرصيف مرة أخرى.

تم استدعاء مسعف المحطة، وتوقيع الكشف الطبى على الطفلة، وتبين سلامتها وعدم حدوث ثمة إصابات بها، وقدمت والدة الطفلة الشكر لرجال الشرطة وامتنانها على الجهد المبذول فى إنقاذ ابنتها، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها للاطمئنان عليها قبل مغادرتها المحطة.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المذكرة رقم 64/256 أحوال قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق.

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مصر 365