شرطة البيئة تضبط 1615 طن أسمدة زراعية مغشوشة قبل طرحها للبيع فى النوبارية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، حملة أمنية مُكبرة استهدفت منطقة النوبارية، وتمكنت من ضبط مصنع بخط إنتاج كامل لتصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، وضبط بها 8 محلات ومخازن بداخلهم 1615 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص.

تأتى هذه الضربة الأمنية الموجعة لتجار الأسمدة المغشوشة، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، والاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة.

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