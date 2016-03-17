مؤشر للمرض والموت.. معلومات لا تعرفها عن اللعاب

اللعاب مهم لدرجة لا تتخيلها، فرغم أن المياه تمثل 99% من تكوينه إلا أنه يحتوى على مجموعة كبيرة من الإنزيمات والمواد الأخرى التى تحارب الجراثيم وتعزز التئام الجروح، كما يساعد فى عملية الهضم الأولى للنشويات داخل الفم؛ نظرا لاحتوائه على إنزيم الأميليز.

ونكشف فى السطور التالية مجموعة من المعلومات المهمة والمثيرة التى ستذهلكم عن اللعاب والأمراض التى يكشفها، حسبما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا.

التقرير كشف عن أن اللعاب يحتوى على بعض الهرمونات مثل التستوستيرون والاستروجين، كما يحتوى على الكالسيوم وبعض مضادات البكتيريا والخلايا من بطانة الفم، ما يفسر سبب لجوء بعض الباحثين لاستخدام اللعاب فى فحص الحمض النووى الخاص بالإنسان.

اللعاب مهم لصحة الأسنان

جفاف الفم قد يدل على إصابتك بالأمراض

>اللعاب مهم جدا أيضا للحفاظ على صحة أسنانك وحمايتها من التآكل والتسوس، حيث يساهم فى تنظيف الأسنان جزئيا ويكافح البكتيريا، كما يعمل على تقوية مينا الأسنان لغناه بالكالسيوم.>ينتج جسمك فى اليوم ما بين 1 إلى 2 لتر من اللعاب وهى تقريبا نفس كمية البول التى تخرجها يوميا، وأوضح التقرير أن نقص إفراز اللعاب قد يكون دلالة على الإصابة بأحد الأمراض، مثل مُتلازمةُ شوغرين، وهو من أمراض المناعة الذاتية.

ويحدث نقص فى إفراز اللعاب عند وصول السيدات لمرحلة انقطاع الطمث، كما أن خضوع مرضى السرطان للإشعاع قد يتسبب فى إصابتهم بنقص فى إفراز اللعاب.

أحد الأجسام المضادة تفرز فى لعاب الإنسان قبل موته بقليل

اختبارات عديدة تعتمد على اللعاب

موضوعات متعلقة..

- أسنانك مرآة صحتك.. أعراض تظهر على اللثة تشير إلى إصابتك بأمراض خطيرة

>وزعمت دراسة طبية نشرت نتائجها مجلة "PLOS One" خلال شهر ديسمبر الماضى بوجود أجسام مضادة معينة تتكون فى لعاب الشخص قبل وفاته بقليل، ويعرف باسم "IgA"، والذى يفرز بواسطة الجهاز المناعى ويساهم فى مكافحة العدوى الميكروبية للجسم.>المثير أيضا كان فى وجود الكثير من الاختبارات التشخيصية التى تم تطويرها لتكشف عن الأمراض المختلفة من خلال فحص اللعاب، عبر البحث عن بعض المواد الحيوية داخله، فمثلا تم تطوير اختبار منزلى يكشف عن سرطان الرئة خلال 10 دقائق باستخدام عينة من اللعاب، كما تم تطوير اختبار آخر يكشف الإصابة بسرطان الثدى قبل حدوثها بسنوات عديدة من خلال فحص الحمض النووى داخل بصاق الفم، بالإضافة إلى أن هناك اختبارات عديدة فى طور التجارب تكشف عن مستويات السكر وأورام سرطانية أخرى مثل سرطان الفم.

- إيديك مراية صحتك..أمراض ممكن تعرفها قبل ما تفاجئك لو دققت فى إيدك..بصمتك تحدد إصابتك بارتفاع الضغط..لون الأظافر مرتبط بأمراض الكلى والسرطان..وطول الأصابع علامة على التهابات المفاصل وسرطان البروستاتا

>