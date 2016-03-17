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طرح بالونة معدة لعلاج السمنة المقاومة للرجيم والرياضة

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طرح بالونة معدة لعلاج السمنة المقاومة للرجيم والرياضة طرح بالونة معدة لعلاج السمنة المقاومة للرجيم والرياضة
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث صيحة لعلاج السمنة التى لا تستجيب لممارسة الرياضة وأنظمة الرجيم المختلفة، وهى عبارة عن بالونة صغيرة الحجم يقوم الأطباء بوضعها داخل معدة الشخص عبر الفم باستخدام المنظار خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة، ودون الحاجة لعمليات جراحية كما هو الحال مع عمليات البالون التقليدية، بينما يحصل المريض فقط على مهدئ خفيف كى يصبح إدخال البالونة للمعدة أمرا سهلا.

وبمجرد استقرار البالونة الصغيرة داخل المعدة، يملئها الأطباء بمحلول ملحى كى تنتفخ وتشغل حيزا أكبر من المعدة، فتساهم فى تعزيز الشعور بالشبع السريع ومساعدة الإنسان على التحكم فى عاداته الغذائية، وتزعم الشركة المصنعة أنها ستساهم فى التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، ويتم تغييرها بعد 6 شهور كاملة.

وأضاف التقرير أن بالونة التخسيس مخصصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يتراوح مؤشر كتلة جسمهم "BMI" بين 30 و40، وهى مناسبة جدا لمرضى السمنة الذين جربوا أنظمة غذائية عديدة وتمارين رياضية متنوعة دون أن يتخلصوا من وزنهم الزائد.

وكشفت نتائج التجارب الإكلينيكية التى خضع لها 255 شخصا أن بالونة التخسيس ساهمت مرضى السمنة فى التخلص من 10.2% من إجمالى وزنهم خلال 6 شهور فقط، بينما فقد الأشخاص الذين اتبعوا برامج لتعديل سلوكهم وعاداتهم الغذائية 3.3% فقط من وزنهم.


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