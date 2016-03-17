«المجتمعات العمرانية» تحذر من استغلال اسمها في الترويج لحجز وحدات «لايف بارك»

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من استغلال اسمها في الترويج لحجز وحدات سكنية بمشروع “لايف بارك” بمدينة الشيخ زايد.

وأكدت الهيئة، اليوم الخميس، وفقًا لبيانٍ، “أنها غير مسئولة عن كافة الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، بشأن حجز وحدات سكنية بهذا المشروع”.

قال المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إن” الهيئة تخلي مسئوليتها عن أي تعاملات بهذا المشروع، لوقوعه خارج حدود مدينة الشيخ زايد”.

وأضاف “السباعي”، “تحذر الهيئة المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات، أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، داخل كردون مدينة الشيخ زايد دون الرجوع لجهاز المدينة”.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير سليمة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.