فيديو.. «الإبراشي» يدافع عن «حماس»: وجهت نيرانها في وجه العدو الصهيوني فقط

طالب الإعلامي وائل الإبراشي، وسائل الإعلام المصرية بالتوقف عن الهجوم على حركة حماس الفلسطينية، عقب تصالحها مع المخابرات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إنجاح ما تم الاتفاق عليه من أجل مصلحة مصر، على حد قوله.

وقال الإبراشي، خلال حلقة أمس من برنامجه “العاشرة مساءً” المذاع على فضائية “دريم 2″ : “عندي إحساس ويقين وثقة بنجاح الصلح بين المخابرات المصرية وحركة حماس، بعد التصريحات الإيجابية التي خرجت بعد اتفاق الصلح”، متنميًا أن تعود الحركة الفلسطينية لطبيعتها ودورها في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وعبر عن أمله بعودة العلاقات الحميمة بين المصريين وقطاع غزة مرة أخرى، لاسيما وأن حركة حماس كانت توجه نيرانها في وجه العدو الصهيوني فقط وليس الدول العربية.

وطالب الإبراشي، بضرورة تنفيذ حماس كافة التعهدات التي تم الاتفاق عليها دون الوقوع في خط واحد أو هفوة تؤثر على العلاقات بين الحركة ومصر في المستقبل، لافتا إلى أن حماس من الممكن أن تعيد علاقاتها مع مصر إلى طبيعتها.