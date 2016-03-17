تكثيف أمنى قبل الحكم على غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب

شهد محيط محكمة المعادى، صباح اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة، بإشراف الرائد ممدوح جمال قائد حرس المحكمة المكلف بتأمين القضاة والموظفين والمتهمين أثناء تداول المحاكمات، قبل بدء جلسة النطق بالحكم على الفنانة غادة إبراهيم المتهمة بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب و4 آخرين.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، تمكنت من ضبط الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة.

- اليوم. الحكم على الفنانة غادة إبراهيم لإدارة شقة فى أعمال منافية للأداب