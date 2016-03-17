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ضبط طالب تحرش بسيدة فى "مترو العتبة" وانهال عليها بالضرب وسط ذهول الركاب

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ضبط طالب تحرش بسيدة فى "مترو العتبة" وانهال عليها بالضرب وسط ذهول الركاب ضبط طالب تحرش بسيدة فى "مترو العتبة" وانهال عليها بالضرب وسط ذهول الركاب
تحرش طالب بكلية الحقوق بسيدة داخل محطة مترو العتبة، اليوم الخميس، وعندما حاولت إبعاده عنها انهال عليها بالضرب، وتدخلت قوات الأمن وألقت القبض عليه، وأحالته للنيابة.

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة العتبة الجديدة لمترو الأنفاق، من ضبط "محمود أ. ع"21 سنة طالب بكلية الحقوق، إثر استغاثة "مهجة. ص" 27 سنة ربة منزل لتحرشه بها بملامسة جسدها أثناء تواجدهما بمحطة العتبة الجديدة لمترو الأنفاق، حيث دفعته بيدها لإبعاده عنها، ما أثار حفيظته وجعله يتعدى عليها بالضرب وسط ذهول الركاب.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 6/66 أحوال قسم شرطة خامس مترو الأنفاق، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة الموسكى، لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365