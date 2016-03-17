قائد الوحدات الخاصة القبرصى يُغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، قائد الوحدات الخاصة القبرصى والوفد العسكرى المرافق له، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، التقى خلالها عدد من المسئولين؛ لبحث دعم التعاون بين مصر وقبرص فى المجالات العسكرية.

يذكر أن وزير دفاع جمهورية قبرص كريستوفوروس فوكايدس؛ قد أجرى زيارة لمصر فبراير الماضى، بحث خلالها مع عدد من المسئولين آخر تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأيضًا مُختَلِف ملفات التعاون على ضوء بروتوكولات التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون فى مجالات الدفاع والتدريب، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

>‏‫

>

- وزير الدفاع يستقبل نظيره القبرصى لبحث بروتوكولات التعاون المشترك

>

- وزير الدفاع القبرصى يبحث بالقاهرة سبل دعم التعاون العسكرى مع مصر

>