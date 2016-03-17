أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قائد الوحدات الخاصة القبرصى يُغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

Google+ Print
قائد الوحدات الخاصة القبرصى يُغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام قائد الوحدات الخاصة القبرصى يُغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام
غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، قائد الوحدات الخاصة القبرصى والوفد العسكرى المرافق له، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، التقى خلالها عدد من المسئولين؛ لبحث دعم التعاون بين وقبرص فى المجالات العسكرية.

يذكر أن وزير دفاع جمهورية قبرص كريستوفوروس فوكايدس؛ قد أجرى زيارة لمصر فبراير الماضى، بحث خلالها مع عدد من المسئولين آخر تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأيضًا مُختَلِف ملفات التعاون على ضوء بروتوكولات التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون فى مجالات الدفاع والتدريب، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.
>‏‫
>


>- وزير الدفاع يستقبل نظيره القبرصى لبحث بروتوكولات التعاون المشترك
>
>- وزير الدفاع القبرصى يبحث بالقاهرة سبل دعم التعاون العسكرى مع مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017