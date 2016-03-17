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قائد القوات البحرية يؤكد حرص القوات المسلحة على تطوير وتحديث قدرات القتال

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قائد القوات البحرية يؤكد حرص القوات المسلحة على تطوير وتحديث قدرات القتال قائد القوات البحرية يؤكد حرص القوات المسلحة على تطوير وتحديث قدرات القتال
أكد اللواء أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات البحرية وفقا لأحدث المنظومات العالمية، وقال إن رجال القوات البحرية بما يملكونه من تدريب راق ووحدات وأسلحة بحرية تواكب أحدث القطع البحرية بالعالم يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية سواحل ومياهها الإقليمية ضد أى أعمال عدائية خارجية أو داخلية .

وأشار قائد القوات البحرية فى كلمته خلال المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى"، إلى أهمية المناورة فى التأكد من قدرة جميع العناصر المقاتلة والتخصصية داخل القوات البحرية على مواكبة التطور المتسارع فى نظم وأساليب القتال البحرى بما يتناسب مع طبيعة العدائيات والتهديدات البحرية المحتملة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد المناورة البحرية بالذخيرة الحية التى نفذتها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، باشتراك عناصر الوحدات الخاصة البحرية والهليكوبتر المسلح وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات ‏.

وتتضمن المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات والتى من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الالغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الاهداف المعادية بالصواريخ السطح سطح والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق.

ورفع الرئيس السيسى علم مصر على متن الفرقاطة فريم " تحيا مصر " التى تشارك لأول مرة فى انشطة وفاعليات المناورة، وإستمع إلى عرض تتضمن الفكرة التكتيكية المناورة.


>- السيسى يشهد فعاليات مناورة ذات الصوارى ويرفع العلم على الفرقاطة "تحيا مصر"

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مصر 365

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