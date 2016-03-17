ليلة_الأبطال - فينجر: برشلونة يجعل من الحياة العادية فنا.. وميسي بالنسبة لي ' معاناة '

فينجر: برشلونة يجعل من الحياة العادية فنا.. وميسي بالنسبة لي "معاناة"

(إفي) أثنى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على منافسه برشلونة، بعد الخسارة التي مني بها فريق شمال لندن على يد الكتلان 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن البلاوجرانا "يجعل من الحياة العادية فنا".

وقال فينجر، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي منحت البرسا بطاقة التأهل لربع النهائي، "صنعنا خطرا كبيرا حيثما تمكنا ولكن برسا فريق يتمتع بمستوى رائع وقدرة ابداعية كبيرة. نعرف أنهم يجعلون من الحياة العادية فنا. بالنسبة لي ميسي هو معاناة، ولكن بالنسبة لعشاق كرة القدم هو عبقري".

وأبدى فينجر ارتياحه إزاء المستوى الذي قدمه الفريق في كامب نو، أمام "لاعبين استثنائيين يسجلون من أقل الفرص" التي تسنح أمامهم.

وأوضح "أنا سعيد بلعبنا، ولكن النتيجة محبطة. لعبنا أمام فريق كبير ولاعبين يمكنهم التسجيل من اللاشيء".

ويفضل فينجر طي صفحة الخروج من دوري الأبطال والتركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحل فيه ثالثا خلف ليستر سيتي المتصدر وتوتنام الوصيف.

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