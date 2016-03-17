مصرع 14 معتمرًا وإصابة 36 آخرين في انقلاب حافلة بالأردن

لقي 14 معتمرًا فلسطينيًا مصرعهم إثر انقلاب حافلة بجنوبي الأردن، اليوم الخميس، بحسب تقارير.

وأُصيب 36 آخرون في الحادث الذي وقع في منطقة معان.

ونقلت الـ “بي بي سي عربية” عن وكالة “بترا” الرسمية للأنباء، إعلان سلطات الدفاع المدني قولها إن ” حالة المصابين بين المتوسطة والبالغة، وأن عدد الوفيات قابل للزيادة”.

وتم نقل الإصابات وإخلاء الوفيات إلى مستشفى معان الحكومي، ومستشفى الملكة رانيا الحكومي.

وترجح سلطات الدفاع المدني أن يكون سبب انقلاب الحافلة هو “فقدان السائق السيطرة عليها بالقرب من حدود السعودية”.