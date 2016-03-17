بدء تسليم أراضي المرحلة الثانية «بيت الوطن» بمدينة الشيخ زايد 3 أبريل

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المرحلة الثانية بمشروع بيت الوطن بالمدينة، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 3/4/2016 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8/6/2016.

وقال المهندس جمال طلعت: سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة (ج) من 61 : 70، يوم الأحد 3/4/2016، والقطع 71، و72، و74، ومن 76 : 82، يوم الثلاثاء 5/4/2016، والقطع من 83 : 85، والقطعتين 87، و88، يوم الأربعاء 6/4/2016، والقطع من 53 : 56، يوم الأحد 17/4/2016، والقطعتين 16، و17، يوم الثلاثاء 3/5/2016، والقطع من 89 : 96، يوم الأربعاء 11/5/2016، والقطع من 97 : 103، والقطعتين 105، و106، يوم الخميس 12/5/2016، والقطع من 107 : 115، والقطعة 118، يوم الأحد 15/5/2016، والقطعتين 119، و120، والقطع من 123 : 130، يوم الثلاثاء 17/5/2016، والقطع من 131 : 140، يوم الأربعاء 18/5/2016، والقطع من 141 : 149، يوم الخميس 19/5/2016، والقطع من 1 : 5، ومن 150 : 154، يوم الأحد 22/5/2016، والقطع من 6 : 14 يوم الثلاثاء 24/5/2016.

وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة (أ) من 69 : 73، يوم الأربعاء 6/4/2016، والقطع من 74 : 82، والقطعة 84، يوم الخميس 7/4/2016، والقطع من 85 : 88، ومن 117 : 123، يوم الأحد 10/4/2016، والقطع 89، و90، و92، ومن 94 : 100، يوم الثلاثاء 12/4/2016، والقطع من 101 : 110، يوم الأربعاء 13/4/2016، والقطع 1، و3، و4، ومن 111 : 116، يوم الخميس 14/4/2016، والقطع من 10 : 14، يوم الأحد 17/4/2016، والقطع من 49 : 57، ومن 59 : 62، يوم الثلاثاء 19/4/2016، والقطع من 24 : 29، ومن 31 : 33، والقطعة 35، يوم الأربعاء 4/5/2016، والقطع من 36 : 39، والقطعة 41، يوم الخميس 5/5/2016، والقطع من 42 : 45، ومن 63 : 68، والقطعتين 47، و48، يوم الأحد 29/5/2016.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة (ب) من 50 : 59، يوم الأربعاء 20/4/2016، والقطع من 60 : 70، يوم الخميس 21/4/2016، والقطع من 71 : 79، يوم الأحد 24/4/2016، والقطعتين 80، و81، والقطع من 83 : 91، يوم الأربعاء 27/4/2016، والقطع من 12 : 14، و16، و22، و23، ومن 92 : 94، يوم الخميس 28/4/2016، والقطع من 24 : 29، و31، و33، و34، يوم الثلاثاء 3/5/2016، والقطع من 106 : 109، يوم الخميس 5/5/2016، والقطع من 110 : 119، يوم الأحد 8/5/2016، والقطع من 96 : 102، و104، و120، و121، يوم الثلاثاء 10/5/2016، والقطع من 122 : 124، يوم الأربعاء 11/5/2016، والقطع من 36 : 45، يوم الأربعاء 25/5/2016، والقطع من 17 : 20، ومن 46 : 49، يوم الخميس 26/5/2016.

وأكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم تخصيص الأيام من الثلاثاء الموافق 31/5/2016، وحتى الأربعاء الموافق 8/6/2016، وذلك لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.