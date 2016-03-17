خالد منيب: مشاركة «منيب باند» فى حفل «الكينج»..شرف كبير ووسام على صدورنا

وصف الفنان خالد منيب “مؤسس ومدير فريق منيب باند” ،دعوتهم للمشاركة مع الفنان محمد منير بالحفل يحييه يوم 25مارس المقبل،بانه شرف كبير لآى فنان الوقوف على مسرح “منير”، مؤكدا أن هذا يعتبر وسام على صدر كل أعضاء الفريق.

خالد “نجل الموسيقار أحمد منيب ” وجه الشكر لمنير على هذة الدعوة ،وقال “أشكرة لدعمه المستمر للفريق،وثقته التى جعلتنا ننال شرف الوقوف على مسرحه ،وبمعنى أدق “مملكته” فى حفل واحد معه،وهى أمنية يسعى لها أى فنان فما بالك بشباب “منيب باند”".

يذكر ان الحفل يقام فى السابعه مساء الجمعه 25مارس،على المسرح المكشوف فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.