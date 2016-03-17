الكويت تعد قوائم منع من الدخول وترحيل لوافدين مرتبطين بـ "حزب الله"

كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لأمن الدولة الكويتية أعدت قوائم منع من دخول الكويت لوافدين مرتبطين بـ "حزب الله" اللبنانى، وتم إعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى "حزب الله" أو دعمه ماليا وإعلاميا وسياسيا، وصنفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب بهم فى الكويت، وجار العمل على مباشرة إبعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعى أمن الكويت ومصالح الوافدين.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لصحيفة "الرأى" الكويتية فى عددها الصادر الخميس، أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع "حزب الله" ماليا أو إعلاميا أو سياسيا، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.

وعن آلية الإبعاد عن الكويت التى تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر إنها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الأول وضع منع دخول فى حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد إقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الإجراء الأسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه إنهاء إجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد.. والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.

وقالت الصحيفة إنها علمت أن الإدارة العامة لأمن الدولة فى الكويت باشرت الخطوات العملية منذ الأسبوع الماضى، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين جميعهم إعلاميون يعملون فى قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما فى الكويت وأمهلا شهراً للمغادرة.

وعلى صعيد متصل، علمت الصحيفة أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة إليه فى هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن الكويت "خط أحمر".

>