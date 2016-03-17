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وصول السيسي لبدء مناورة "ذات الصوارى" وتدشين الفرقاطة "تحيا مصر"

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وصول السيسي لبدء مناورة "ذات الصوارى" وتدشين الفرقاطة "تحيا مصر" وصول السيسي لبدء مناورة "ذات الصوارى" وتدشين الفرقاطة "تحيا مصر"
وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى موقع مناورة "ذات الصوارى"، تمهيدا لتدشين الفرقاطة "تحيا "، فى ختام فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى"، التى تنفذها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وباشتراك عناصر الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

‏وتتضمن مناورة ذات الصوارى العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات، من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام، وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ "السطح سطح" و"السطح جو" والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .

اليوم.. بدء المناورة البحرية "ذات الصوارى" بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر"

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مصر 365

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