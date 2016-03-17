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السيسى يشهد فعاليات مناورة ذات الصوارى ويرفع العلم على الفرقاطة "تحيا مصر"

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السيسى يشهد فعاليات مناورة ذات الصوارى ويرفع العلم على الفرقاطة "تحيا مصر" السيسى يشهد فعاليات مناورة ذات الصوارى ويرفع العلم على الفرقاطة "تحيا مصر"
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى" التى نفذتها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وباشتراك عناصر الوحدات الخاصة البحرية والهليكوبتر وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات .

وتضمنت المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات والتى من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية بالصواريخ السطح - سطح، والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .

بدأت المراسم بوصول القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى قيادة القوات البحرية وقد كان فى استقبالة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق اسامة ربيع قائد القوات البحرية .

ورفع الرئيس السيسى علم على متن الفرقاطة فريم " تحيا مصر"، واستمع إلى عرض تضمن الفكرة التكتيكية للمناورة التى تقدم صورة واقعية لما تقوم به القوات البحرية من انشطة تدريبية ومهام قتالية لحماية السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر والمجرى الملاحى لقناة السويس.


>وصول السيسى لبدء مناورة "ذات الصوارى" وتدشين الفرقاطة "تحيا مصر"

بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر" غدا بدء فعاليات المناورة البحرية "ذات الصوارى "
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