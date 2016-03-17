ضبط هارب من 101 حكم بالحبس بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه برئاسة الرائد أحمد مليس، من ضبط كل من، "سيد.م" - 45 سنة مقيم دائرة قسم شرطه أول المنتزه والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدد "101 حكم" حبس – غرامات" منها القضية جنح القسم "استئناف أعمال" غيابيا بالحبس لمدة سنة.

كما تم ضبط "نادية . م"- 83 سنة - مقيمة دائرة القسم المطلوب التنفيذ عليها فى عدد "75" حكما "حبس – غرامات" منها القضية جنح القسم "مبانى" غيابيا بالحبس لمدة سنة. و"محمد . ن" - 29 سنة نقاش مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات، و"محمد .م"- 29 سنة نقاش مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم .