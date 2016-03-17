أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط هارب من 101 حكم بالحبس بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط هارب من 101 حكم بالحبس بالإسكندرية ضبط هارب من 101 حكم بالحبس بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه برئاسة الرائد أحمد مليس، من ضبط كل من، "سيد.م" - 45 سنة مقيم دائرة قسم شرطه أول المنتزه والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدد "101 حكم" حبس – غرامات" منها القضية جنح القسم "استئناف أعمال" غيابيا بالحبس لمدة سنة.

كما تم ضبط "نادية . م"- 83 سنة - مقيمة دائرة القسم المطلوب التنفيذ عليها فى عدد "75" حكما "حبس – غرامات" منها القضية جنح القسم "مبانى" غيابيا بالحبس لمدة سنة. و"محمد . ن" - 29 سنة نقاش مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات، و"محمد .م"- 29 سنة نقاش مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365