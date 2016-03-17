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زحام مرورى بسبب تعطل أتوبيس وسيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر والعباسية

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زحام مرورى بسبب تعطل أتوبيس وسيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر والعباسية زحام مرورى بسبب تعطل أتوبيس وسيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر والعباسية
توقفت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر، اليوم الخميس، بسبب تعطل أوتوبيس مينى باص أمام المتجه من مدينة نصر وفى طريقه إلى مناطق الجيزة، فى ظل انتشار الخدمات المرورية، للعمل على سحب الكثافات الناتجة عنهم.

كما تسبب عطل سيارة ملاكى أعلى كوبرى العباسية فى ظهور كثافات مرورية للمتجه من شارع لطفى السيد، وفى طريقه إلى منطقة غمرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا بوجود كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى العباسية، بسبب مجموعة من أعطال السيارات، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية مزودة بأوناش المرور للعمل على سحب السيارات، وتم إنزالها من أعلى الطرق.

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