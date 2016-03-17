سفارة الدولة في لبنان تشرف على علاج 7 نازحين سوريين

أشرفت سفارة دولة الإمارات لدى لبنان عبر "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" على تقديم مساعدات علاجية طارئة وسريعة إلى 7 نازحين سوريين يعانون من حالات مرضية مزمنة وذلك عبر هبة مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية" اثر الجولة الميدانية التي قام بها سعادة حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى لبنان على بعض مستشفيات البقاع وإطلاعه عن كثب على حالات المرضى.

وتراوحت حالات المرضى بين عملية زرع وعمليات جراحية نتيجة كسور في الرأس والتكفل بعلاج أمراض سرطانية في الدم وإجراء عملية قلب مفتوح وتم العلاج في مستشفى "حامد فرحات" في البقاع الغربي.

يأتي ذلك ضمن المساعدات المستمرة التي تقدمها المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية إلى النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين دون توقف وذلك في إطار تقديم المساعدة والعون في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.