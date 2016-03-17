فيديو.. «السيسي» يدشن الفرطاقة البحرية «تحيا مصر»

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، الفرقاطة البحرية “تحيا مصر”، وأذن بانضمامها إلى قوات البحرية المصرية، بعد أن رفع علم مصر عليها.

جاء ذلك، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ قليل، فعاليات ختام المناورة البحرية بالذخيرة الحية، “ذات الصواري” والتي تنفذها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات بالذخيرة الحية، وعلى رأسها الفرقاطة “تحيا مصر” وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات‏.

‏وتتضمن المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحري وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام، وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ “السطح سطح” و”السطح جو” والمدفعيات والتوربيدات وقذائف الأعماق.