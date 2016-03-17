ضبط 14 قطعة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة في المنيا‎

مراسل «ONA»:

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط محمد. م، 30 عاما، فلاح ومقيم شعراوي بمركز ملوي، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي كيلو جرام بقصد الإتجار ، تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة.

كما تم ضبط سليم حسن. 30 عامًا، عامل، ومقيم بني خالد بمركز سمالوط وبحوزته 177 قرص مخدر مختلف الأنواع بقصد الاتجار ومبلغ مالي ، تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة.

وتم ضبط 14 قطعة سلاح ناري غير مرخصة شملت “3 بندقية ألية- 2 طبنجة – 2 بندقية خرطوش – 6 فرد محلي”، و47 طلقة نارية. تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة.

وضبط “سليمان. س” 28 عامًا، فلاح ومقيم بقرية العصيات الشيخ وبحوزته بندقية ألية و17 طلقة نارية من ذات العيار، تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة.

وضبط “محمد. س” 28 عامًا، عاطل ومقيم قرية الجيبة الفشن بني سويف، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 15 قضية “سرقات – خطف”، أخرهم القضية رقم 3578\2012 اداري مركز الفشن جنايات بني سويف “سرقة بالإكراه” ، وبحوزته بندقية ألية و 12 طلقة نارية ، تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.