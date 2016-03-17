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«البحر بالألوان» مبادرة لتحويل «سقيفة» القصير لشارع المعز

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أعمال تجميل الشوارع

اطلق نحو 30 شاب وفتاة من المتطوعين بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر مبادرة بعنوان “البحر بالألوان”، بهدف تجميل عدد من شوارع المجينة الأثرية.

وأكدوا أنهم تابعين للمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية “إتجاه”، وتشمل المبادرة طلاء ودهان واجهات وجدران منازل مدينة القصير الأثرية للحفاظ على حضارة و تراث المدينة وشتكون بشارع أثري له تاريخه بشارع يسمي بـ”السقيفة ” بمدينة القصير بطلاء منازل الشارع الأثرية وتعليق فوانيس نحاسية ورسم لوحات فنيه وعمل معرض صور لمدينة القصير و زراعة عدد من الشتلات لأشجار الزينة وأن عمل المبادرة سيمتد حتى يكون الشكل النهائي للشارع مثل شارع ” المعز” بالقاهرة.

وأكد مصطفى سباق أحد المشاركين في المبادرة على توفير كميات من علب وأدوات الدهان وأن الهدف من المبادرة هو تجميل شوارع مدينة القصير القديمة في محاولة لإبراز الصورة الجمالية فيها للحفاظ على التراث و عودته مرة أخرى لطبيعته.

وأضاف “سباق”، أن تلك المبادرة ليست هى البداية وهناك عدة مشروعات أخرى سوف يتم تدشينها على أرض مدينة القصير الأثرية القديمة لتكون جاذبه للسياح ليتعرفوا على أثرية و حضارة مدينة القصير.

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

أعمال تجميل الشوارع

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