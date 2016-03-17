أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على صاحبى محلين لعرضهما خمورا للبيع بدون ترخيص فى الإسكندرية

Google+ Print
القبض على صاحبى محلين لعرضهما خمورا للبيع بدون ترخيص فى الإسكندرية القبض على صاحبى محلين لعرضهما خمورا للبيع بدون ترخيص فى الإسكندرية
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط "ماهر. س" 40 سنة، صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "728" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "فتحى.م" 62 سنة، صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "20" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام "بدون ترخيص"، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

ضبط متجر لبيع الخمور بدون ترخيص فى الإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365