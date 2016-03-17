القبض على صاحبى محلين لعرضهما خمورا للبيع بدون ترخيص فى الإسكندرية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط "ماهر. س" 40 سنة، صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "728" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "فتحى.م" 62 سنة، صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "20" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام "بدون ترخيص"، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

ضبط متجر لبيع الخمور بدون ترخيص فى الإسكندرية