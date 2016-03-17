هاشتاج شقيقة وزير اتصالات قطر يتصدر "تويتر" بعد كشفها مؤامرات الدوحة

تصدر هاشتاج "منى السليطى"، شقيقة وزير الاتصالات القطرى جاسم السليطى، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الخميس.

واحتل الهاشتاج الأكثر تداولاً بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، بعد ساعات من حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، وكشفها عن تلقيها تهديدا من السفارة القطرية بمصر، بعدم الظهور بوسائل الإعلام المصرية، وفضحها للسلطات القطرية بتقييد الحريات، وأن القمع شىء طبيعى داخل الدولة، مدللة على ذلك بأنه تم اعتقالها لمدة عام ونصف داخل سجن بسبب معارضتها للحكم.

كما أضافت السليطى، خلال لقائها مع الإبراشى، أن كل الأجهزة فى قطر تدار من القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة فى منطقة "العديد" وبالأخص الأجهزة الأمنية، وأن القاعدة الأمريكية ترأس العديد من الأجندات والأمور الداخلية فى قطر، فضلا عن أن الفوضى الخلاقة التى تتبناها قطر تسعى إلى تعميمها على جميع دول المنطقة وتدار من هذه القاعدة العربية.



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