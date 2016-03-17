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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى انقلاب سيارتين ملاكى بترعة الإبراهيمية بأسيوط

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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى انقلاب سيارتين ملاكى بترعة الإبراهيمية بأسيوط مصرع شخصين وإصابة ثالث فى انقلاب سيارتين ملاكى بترعة الإبراهيمية بأسيوط
لقى شخصين مصرعهم بينما أصيب ثالث فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق عرب المدابغ بمدخل مركز أسيوط مما أدى إلى انقلاب السيارتين بترعة الإبراهيمية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وانقلابهما فى الترعة بطريق عرب المدابغ بأسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية والشرطة وبالفحص والمعاينة تبين مصرع راشد محمد صديق موسى غرقا وإصابة سعفان أحمد حسين بحالة خطيرة، وجارى انتشال جثة ثانية لم يتم التعرف عليها والبحث عن جثث أخرى وتم نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وانتشال السيارات من الترعة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لمعرفة سبب وقوع الحادث.


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