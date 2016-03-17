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طريقة تنظيف الغلاية الكهربية من الكلس والترسبات بالكركديه

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طريقة تنظيف الغلاية الكهربية من الكلس والترسبات بالكركديه طريقة تنظيف الغلاية الكهربية من الكلس والترسبات بالكركديه

الغلايه الكهربيه تلك الجهاز الصغير الذى اصبح موجود فى جميع المنازل وذلك بسبب سرعته الكبيره فى غلى قدر كبير من الماء اسرع بكثير من استخدام الطرق التقليديه مثل البوتجاز الذى يستغرق الكثير من الوقت  ولذلك اصبح هذا الجهاز موجود فى جميع الاماكن حتى انه فى كل جهات العمل ياخذوه لتحضير المشروبات السريعه مثل الشاى والمشروبات الساخنه فى اسرع وقت .

ولكن لكل شئ متطور بالتكنولوجيا اضراره مثل الغلايه اضرارها هيا التكلسات الجيريه التى تترسب بالقاع والتى عند كل مرة نغلى بها المياه تكون بها ولها الكثير من الاضار منها

    يساعد على تكاثر الجراثيم
    يصيب منطقة الفم بالالتهابات التى قد تصل لتورم اللثه ونزيف بها ،تسوس الاسنان وسقوطه .
    وايضا الغلايات المصنوعه من البلاستيك يتحلل البلاستيك ويدخل الى المشروبات مما يتسبب بالاصابه بالسرطان والعقم والاجهاض للسيدات الحوامل .
    اما بالنسبة للكاتل  المصنوعة من الألومنيوم تعد ضارة جدا بالصحة لأنها قد تؤدى إلى الخلل فى وظائف الكلى والكبد، وتؤثر بشكل سلبى على الجهاز العصبى والنفسى مما يساعد فى شعور الإنسان  بالعصبية والتوتر بسبب  أقل الأشياء.
    وتعد اكثر الكاتل المضمونه فى الاستعمال هيا المصنوعه ن الاستانلس.

ولهذا فيجب عليكم مراعاة هذه الاشياء وتنظيف الكاتل باستمرار واليكم اليوم الطريقة التى تعد غريبة بعض الشئ ولكنها فعاله ولن تكلفك شيئاً

استخدام الكركديه ضعى حفنه صغيره منه فى الكاتل مع القليل من المياه ثم اغليها بالكاتل واتركيها طوال الليل وفى الصباح اغليها مره اخرى ثم اشطفيه وسترين النتيجة المذهله .

اما بالنسبة للطريقة التى تكون مفيده للجميع وفعاله جدا وكل من جربها انبهر بها هيا ملئ الكاتل بثلاث ارباعه من الماء ووضع ملعقتين كبار من ملح الليمون وغليه مرتين وشطفه والنتيجه اكثر من رائعه .

 

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