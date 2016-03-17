الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم ويستمر تزايد كميات السحب على فترات على بعض المناطق مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء قد تصل 48 كم/ساعة خلال نشاط السحب.

البحر .. متوسط الموج .. قد يضظرب أحيانا خلال نشاط السحب .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق قد يصل ست أقدام أحيانا خلال نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 16 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية و43 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 23 80 25 .

> دبي 31 23 80 25 .

> الشارقة 30 20 75 30.

> عجمان 29 20 75 30.

> أم القيوين 29 21 80 25 .

> رأس الخيمة 30 18 85 25 .

> الفجيرة 28 24 70 35.

> العين 31 22 65 20 .

> ليوا 32 19 85 20 .

> الرويس 29 20 85 25 .

> السلع 29 20 85 30.

> دلما 28 21 85 40 .

> طنب الصغرى 27 20 85 45 .

> طنب الكبرى 27 20 85 45 .

> أبوموسى 27 19 85 40.