استشارى جلدية: اكتشاف الجين المسبب للشيب يبشر باختفاء الشعر الأبيض

العوامل الوراثية أحد أبرز مسببات شيب الشعر المبكر، فيما يعد فقدان صبغة الشعر مع التقدم فى العمر هو السبب المباشر للإصابة بالشيب.

ويوضح أستاذ مساعد واستشارى الامراض الجلدية والذكورة الدكتور محمد لطفى الساعى، أن عددا من العلماء توصلوا من خلال دراسة حديثة نشرت نتائجها الدورية الطبية Nature communications مؤخرا إلى تحديد الجين المسئول عن شيب شعر الرأس.

ويضيف الساعى: أكدت الدراسة أن التعديل الجينى ربما يمنع ظهور الشيب تماما فى المستقبل، حيث جمع الباحثون عينات الحمض النووى من آلاف المتطوعين من أصول أوروبية وأمريكية وأفريقية، وتوصلوا إلى أن جين IRF4 ينظم الأصباغ الملونة فى الشعر الطبيعى والجلد والعين والتى تسمى الميلانين وهذا الجين يوجد فى كروموسوم رقم 6، ومن غير المرجح أن يكون الجين الوحيد المتحكم فى الشيب إلا أنه يفتح بابا جديدا للأعمال البحثية.

ويشير أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية إلى أن هناك عدة جينات لها دور فى الصلع ولون الشعر ولكن للمرة الأولى يتم تحديد جين الشيب فى البشر، وكذلك جينات أخرى تؤثر فى شكل وكثافة الشعر.

وتابع الساعى: الشعر يحصل على لونه من الصبغيات التى تنتجها خلايا تسمى الخلايا الصبغية الموجودة فى بصيلات وجذور الشعر، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل الوراثية، وبعض العوامل البيئية المؤثرة فى انتشار الشيب.

- لو شعرك شاب قبل الأوان.. فتش عن نقص الزنك والنحاس

>

- طبيب "جلدية":تغير لون الجلد وتشقق الشفاه نتيجة لنقص فيتامينات بالجسم

>