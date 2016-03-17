ارتفاع حصيلة انقلاب حافلة معتمرين فلسطينين فى الأردن لـ 16 قتيل

>قال مسؤولون إن عدد المعتمرين الفلسطينيين الذين قتلوا فى حادث حافلة ارتفع إلى 16 شخصا.

وانقلبت الحافلة فى وقت متأخر الأربعاء قرب الحدود مع السعودية. وأفادت تقارير أولية بمقتل 14 راكبا وإصابة 36 اخرين.

وقال الدكتور وليد رواد، الخميس، إن راكبين آخرين توفيا متأثرين بإصابتهما. وقال إن هناك أطفال بين القتلى.

وقال رواد إن العديد من الأشخاص المصابين بإصابات بالغة نقلوا جوا إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقالت وكالة بترا للأنباء إن السائق على ما يبدو فقد السيطرة على الحافلة التى انقلبت.

وقالت الراكبة المصابة عزة إبراهيم أن "بعضنا كان تحت الحافلة، وبعضنا كان داخل الحافلة بين المقاعد".

وكان الركاب يتوجهون من الضفة الغربية إلى السعودية لأداة العمرة .

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