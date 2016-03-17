وزير التموين: تنقية 90% من بطاقات التموين لحذف غير مستحقى الدعم

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليا تنقية بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، حيث تم تنقية 90% من البطاقات لحذف غير مستحقى الدعم حتى الآن من المسافرين وحالات الوفاة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير السلع المدعمة للمواطنين أولا بأول.

وأضاف خالد حنفى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وزارة التموين بدأت منذ عدة أشهر جمع استمارات ممن يحصلون فعليا على دعم السلع الغذائية من البقال التموينى، تضم بيانات اسم الأب ورقم بطاقته، واسم الأم ورقم بطاقتها والأبناء، حتى يمكن التعرف على من يحصل فعليا على الدعم، وحصر من يحصلون على الدعم مرتين الأولى من خلال بطاقة الأب والثانية من خلال بطاقة خاصة به.

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