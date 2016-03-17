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التعليم تنتهى اليوم من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

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التعليم تنتهى اليوم من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة التعليم تنتهى اليوم من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة
قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تنتهى اليوم من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، والتى كانت قد بدأتها خلال الأيام الماضية.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب يستمرون فى تسجيل وملء الاستمارات الورقية حتى الموعد المحدد لغلق باب التسجيل، موضحا أن اللجان التى شكلتها الوزارة لتلقى استمارات الطلاب داخل الكنترولات ما زالت تتلقى الاستمارات من المديريات والإدارات ومراجعتها.

وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه بالنسبة لتسجيل استمارة 1 سرى للمراقبين والملاحظين ومقدرى الدرجات، وصلت النسب إلى 95%، لافتا إلى أن الأعداد التى سجلت للعمل كافية لتغطية أعمال الامتحانات.

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