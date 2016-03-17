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البابا تواضروس يرأس قداس رسامة الكهنة الجدد بدير الأنبا بيشوى

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البابا تواضروس يرأس قداس رسامة الكهنة الجدد بدير الأنبا بيشوى البابا تواضروس يرأس قداس رسامة الكهنة الجدد بدير الأنبا بيشوى
ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات القداس الإلهى من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى وعدد من رهبان الدير والكهنة.

ومن المنتظر، أن يرسم البابا خلال الصلاة 37 كاهنًا جديدًا، بالتزامن مع ذكرى البابا شنودة التى تحل ذكراه الرابعة اليوم الخميس.


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