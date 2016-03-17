خالد حنفى: التعاقد على شراء 240 ألف طن قمح فرنسى وأوكرانى ورومانى

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين تعاقدت على شراء 240 ألف طن قمح فرنسى وأوكرانى ورومانى من خلال المناقصة العالمية رقم 27 فى العام المالى الحالى التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية على أن يبدأ التوريد من يوم 15 من شهر أبريل المقبل ولمدة 10 أيام وذلك لتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 26 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية وأيضا لتوفير الأقماح التى يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع بأقل التكلفة لطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكميات التى تم التعاقد عليها بمتوسط سعر 188 دولارا و86 سنتا لكل طن وتتضمن 120 ألف طن قمح فرنسى و60 ألف طن قمح رومانى و60 ألف طن قمح أوكرانى وأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح بعد هذه المناقصة يكفى حتى أوائل شهر يوليو القادم

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من من عدة دول وليس دولة بعينها حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها من الدول ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا وذلك من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000 وأن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية.

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